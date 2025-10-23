الخميس 2025-10-23 09:27 م
 

تكريم 3 أردنيين بتحدي القراءة العربي في دولة الإمارات

الوكيل الإخباري- كرم تحدي القراءة العربي 2025 بحفل كبير أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، طالبتين ومشرف تربوي من الأردن هم : الطالبة لمار طارق علي الجعافرة، والمشرف التربوي أسامة الصافي، والطالبة ليان عدنان ناصر مناصرة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال حفل التكريم، اليوم الخميس، أن "شغف القراءة هو الصانع الحقيقي للتقدم البشري، والمحرك الرئيسي لتطور المجتمعات وتحقيق طموحات أبنائها في السعادة والرفاه".


كما توجت للدورة التاسعة من المسابقة التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس بطلتين لتحدي القراءة العربي 2025 من بين أكثر من 32 مليون طالب وطالبة من 50 دولة مثلوا 132112 مدرسة وتحت إشراف 161004 مشرفين ومشرفات.

 
 
