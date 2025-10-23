انتخاب العين عبيدات عضوًا في "صحية الاتحاد البرلماني الدولي"

الوكيل الإخباري- انتخب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، خلال مؤتمر الاتحاد، الذي اختتم أعماله اليوم الخميس في مدينة جنيف السوسيرية، العين هايل عبيدات عضوًا في اللجنة الصحية المنبثقة عن الاتحاد البرلماني الدولي لمدة 4 سنوات.

وجاء انتخاب العين عبيدات كثمرة للجهود التي بذلها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز رئيس الوفد الأردني المشارك بأعمال المؤتمر، وذلك من خلال اتصالات أجراها الفايز مع المجموعة البرلمانية العربية المنضوية تحت مظلة الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى اتصالاته مع المجموعات البرلمانية الآسيوية والإسلامية. والأفريقية.



وجرت عملية الانتخاب على أساس الخبرة والكفاءة وليس على مبدأ التمثيل الجيوسياسي للمجموعات البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، على ما ورد في بيان لمجلس الأعيان.



وتهدف اللجنة الصحية إلى وضع مقترحات لاستراتيجيات صحية، في إطار سعي الاتحاد البرلماني إلى تعزيز الصحة من خلال مجموعة من الأهداف، تشمل دعم عمل منظمة الصحة العالمية، والتركيز على التغطية الصحية الشاملة، وتقوية النظم الصحية، وتشجيع السياسات الداعمة للصحة على مستوى الدول.



وتتضمن خطط العمل الشاملة للأهداف، تحسين حوكمة الصحة والقيادة، وتقوية النظم الصحية المعلوماتية، وضمان الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة بشكل عادل ومستدام، ومراقبة أداء وتقييم النظم الصحية من خلال التعاون والتشاور مع الهيئات البرلمانية في الدول الأعضاء لضمان تحقيق الأهداف وتحسين الخدمات الصحية بين دول الاتحاد وداخلها.



وفي إطار مشاركة الوفد الأردني في أعمال اللجان الدائمة للاتحاد، شاركت العين محاسن الجاغوب، عضو لجنة شؤون الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة المنعقد ضمن أعمال الدورة 151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.



وأكدت العين الجاغوب خلال اجتماع اللجنة على مركزية القضية الفلسطينية والموقف الأردني الثابت تجاهها، مبينة أن الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ثابت وراسخ في دعمه لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.



ونوهت إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى في أعمال لجنة شؤون الشرق في الاتحاد البرلماني الدولي، مشددة على أن أي مقترحات لإعادة هيكلة اللجنة يجب أن تراعي الحفاظ على الدور التاريخي الذي أُنشئت من أجله، بوصفه مسؤولية أخلاقية وسياسية تعبّر عن جوهر رسالة الاتحاد البرلماني الدولي في دعم العدالة والسلام.



وأشارت العين الجاغوب إلى أهمية دور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على عروبتها، لافتة إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة في دعم المساعي الدولية الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام ورفض الإجراءات الأحادية، التي تقوّض فرص الحل العادل والشامل، المتمثل بحل الدولتين.



كما مثّلت العين الجاغوب المجموعة العربية في صياغة البند الطارئ، الذي تتبناه الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جلستها الختامية، حيثُ أكدت أن الالتزام بوحدة القرار العربي وتنسيق المواقف داخل الاتحاد يشكل ضمانة أساسية لتعزيز حضور وتأثير المجموعة العربية في صناعة القرار البرلماني الدولي.



وذكرت، أن الأردن سيبقى صوت الاعتدال والاتزان ومدافعًا عن العدالة وحقوق الإنسان في المنطقة، وفي طليعتها الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.



بدوره شارك العين عمار القضاة في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين، حيثُ قال إن "التسلح ظاهرة دولية تتكرر عبر التاريخ"، مؤكدًا أن سباق التسلح ما زال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.



وأشار إلى أن سباق التسلح غالبًا ما يؤدي إلى توتر سياسي، وزيادة احتمالية نشوب النزاعات، وإهدار هائل للموارد رغم التقدم في القانون الدولي ومبادرات نزع السلاح.

بدورها شاركت العين آسيا ياغي عضو اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، في جلسة اعتماد قرارات اللجنة، حيثُ تم قبول مقترح المقدم من الأردن، وفقًا لبيان الأعيان.



وينص المقترح الأردني "على الدول أن توفر كل الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة من ضحايا التبني الدولي غير القانوني، بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية والنفسية والبيئية وتوفير كافة الوسائل التيسيرية والبيئية".



ويتضمن "تخصص ميزانية لدعم الضحايا وتقديم المساعدة اللازمة لهم، ولا بد من توفير منصة تكون قادرة على توفير كافة المعلومات لحماية المتضررين من التبني الدولي الغير قانوني من ذوي الإعاقة".



وتحدث العين ياغي خلال اجتماع اللجنة عن الاهتمام الكبير، الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم جلالته المستمر لهم، بهدف تمكينهم في المجتمع.