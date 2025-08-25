الإثنين 2025-08-25 10:35 م
 

البريد الأردني يطلق دورة تدريبية متخصصة

ب
جانب من الدورة
 
الإثنين، 25-08-2025 09:26 م
الوكيل الإخباري- انطلقت، أمس الأحد، في مقر الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة لـ 100 شاب وشابة من حملة البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات، والممول من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبإدارة جمعية المهارات الرقمية.اضافة اعلان


وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الاثنين، تمتد الدورة لـ3 أشهر، وتشتمل على المهارات الرقمية والتقنية والتجارة الإلكترونية والريادة، لتأهيل المشاركين لسوق العمل المتسارع التغير، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي.

يذكر أن الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، التابعة للبريد الأردني تمنح شهادة الدبلوم التقني في الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية المعتمدة من هيئة ضمان الاعتماد والجودة.

وتقدم الأكاديمية برامج تدريبية تشمل: برامج التجارة الإلكترونية، برامج اللوجستيات والخدمات البريدية، عمليات التوصيل، برامج التطوير المهني والمهارات الرقمية، التسويق الرقمي، إدارة المتاجر الإلكترونية، تحليل البيانات، نظم الدفع الإلكتروني، دبلوم الخدمات البريدية، أمن البريد والمراسلات، الشحن والتوزيع ودبلوم التجارة الإلكترونية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي

الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة

أخبار محلية الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة

تقرير أممي: 670 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2024

فلسطين تقرير أممي: 670 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2024

ب

أخبار محلية تخريج 10 آلاف طالب من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة

ل

فلسطين ترامب يتحدث عن نهاية وشيكة لحرب غزة ويتوقع الموعد

ل

أخبار محلية نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيين وعمال إغاثة بغزة

ت

أخبار محلية بحث التعاون بين اللجنة الوطنية والهيئة الأممية لدعم تمكين المرأة

ب

أخبار محلية البريد الأردني يطلق دورة تدريبية متخصصة



 
 





الأكثر مشاهدة