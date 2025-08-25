البريد الأردني يطلق دورة تدريبية متخصصة

09:26 م

الوكيل الإخباري- انطلقت، أمس الأحد، في مقر الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة لـ 100 شاب وشابة من حملة البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات، والممول من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبإدارة جمعية المهارات الرقمية.





وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الاثنين، تمتد الدورة لـ3 أشهر، وتشتمل على المهارات الرقمية والتقنية والتجارة الإلكترونية والريادة، لتأهيل المشاركين لسوق العمل المتسارع التغير، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي.



يذكر أن الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، التابعة للبريد الأردني تمنح شهادة الدبلوم التقني في الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية المعتمدة من هيئة ضمان الاعتماد والجودة.



وتقدم الأكاديمية برامج تدريبية تشمل: برامج التجارة الإلكترونية، برامج اللوجستيات والخدمات البريدية، عمليات التوصيل، برامج التطوير المهني والمهارات الرقمية، التسويق الرقمي، إدارة المتاجر الإلكترونية، تحليل البيانات، نظم الدفع الإلكتروني، دبلوم الخدمات البريدية، أمن البريد والمراسلات، الشحن والتوزيع ودبلوم التجارة الإلكترونية.