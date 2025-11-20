البلقاء التطبيقية تواصل تميّزها في المسابقة الوطنية للروبوتات

وشاركت الجامعة مؤخرًا في المسابقة الوطنية للروبوتات التي استضافتها جامعة الحسين التقنية، والتي شهدت مشاركة قياسية تضمّنت أكثر من 242 فريقًا و800 مشارك من مؤسسات تعليمية ومجتمعية مختلفة في المملكة.
ومثّل الجامعة في المسابقة فريق Botzilla الذي ضمّ:
• الطالب عمر الصيراوي – كلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (قائد الفريق والمسؤول عن البرمجة).
• الطالبة عنود الرحاحلة – كلية الهندسة (المسؤولة عن التصميم الميكانيكي للروبوت).
• الطالبة زينة عقده – كلية الهندسة (المسؤولة عن الدوائر الإلكترونية والتوصيلات).
وذلك بإشراف الدكتور أسامة الضرغام. وقد نجح الفريق في التأهل إلى أدوار متقدمة ضمن منافسات اتسمت بالتحدي والإبداع.
