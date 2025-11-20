الجمعة 2025-11-21 03:48 م
 

البلقاء التطبيقية تواصل تميّزها في المسابقة الوطنية للروبوتات

مبنى جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الخميس، 20-11-2025 09:41 ص

الوكيل الإخباري-   تواصل جامعة البلقاء التطبيقية، وبتوجيهات من رئيسها عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، تعزيز حضورها الريادي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، من خلال الإنجازات النوعية التي يحققها طلبتها في المحافل الوطنية.

وشاركت الجامعة مؤخرًا في المسابقة الوطنية للروبوتات التي استضافتها جامعة الحسين التقنية، والتي شهدت مشاركة قياسية تضمّنت أكثر من 242 فريقًا و800 مشارك من مؤسسات تعليمية ومجتمعية مختلفة في المملكة.

ومثّل الجامعة في المسابقة فريق Botzilla الذي ضمّ:

• الطالب عمر الصيراوي – كلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (قائد الفريق والمسؤول عن البرمجة).
• الطالبة عنود الرحاحلة – كلية الهندسة (المسؤولة عن التصميم الميكانيكي للروبوت).
• الطالبة زينة عقده – كلية الهندسة (المسؤولة عن الدوائر الإلكترونية والتوصيلات).

وذلك بإشراف الدكتور أسامة الضرغام. وقد نجح الفريق في التأهل إلى أدوار متقدمة ضمن منافسات اتسمت بالتحدي والإبداع.

 
 
