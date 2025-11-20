البلقاء التطبيقية تواصل تميّزها في المسابقة الوطنية للروبوتات

الوكيل الإخباري- تواصل جامعة البلقاء التطبيقية، وبتوجيهات من رئيسها عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، تعزيز حضورها الريادي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، من خلال الإنجازات النوعية التي يحققها طلبتها في المحافل الوطنية.



وشاركت الجامعة مؤخرًا في المسابقة الوطنية للروبوتات التي استضافتها جامعة الحسين التقنية، والتي شهدت مشاركة قياسية تضمّنت أكثر من 242 فريقًا و800 مشارك من مؤسسات تعليمية ومجتمعية مختلفة في المملكة.



ومثّل الجامعة في المسابقة فريق Botzilla الذي ضمّ:

