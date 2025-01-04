الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.
وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.
وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص في تقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرسل إلى سوريا قافلة مساعدات الاثنين
-
وزير الاتصال: العمل مستمر نحو مزيد من التمكين للإعلام الوطني
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق تتجاوز 1.5 مليار دولار في 2024
-
مشروع نظام يعزز إلزامية قياس أثر قرارات الحكومة
-
وزير الشباب يكرم الفارس عبدالله الحوراني
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
ولي العهد يعزي بوفاة سمو الاميرة ماجدة رعد