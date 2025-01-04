 
الأحد 2025-01-05 12:45 ص
 

الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

عربة الترخيص
عربة الترخيص
السبت، 04-01-2025 11:22 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، يومي الأحد والاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.


وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.


وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص في تقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين اعتقال متظاهرين باحتجاجات في تل أبيب

الأردن يرسل إلى سوريا قافلة مساعدات الاثنين

أخبار محلية الأردن يرسل إلى سوريا قافلة مساعدات الاثنين

ارشيفية

عربي ودولي ألمانيا: تعطل أنظمة مراقبة الحدود في المطارات سببه مشكلة تقنية

المستشار النمساوي كارل نيهامر

عربي ودولي المستشار النمساوي يعلن عزمه على الاستقالة من منصبه

دبابة إسرائيلية بجوار مبان مدمرة في جنوب قطاع غزة

عربي ودولي إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار

عربة الترخيص

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

المومني

أخبار محلية وزير الاتصال: العمل مستمر نحو مزيد من التمكين للإعلام الوطني

إدارة ترخيص السواقين

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 




الأكثر مشاهدة