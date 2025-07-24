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الجامعة الأردنية تحتفي بنخبة من المتخصصين في علوم التأهيل

الجامعة الأردنية تحتفي بنخبة من المتخصصين في علوم التأهيل
الجامعة الأردنية تحتفي بنخبة من المتخصصين في علوم التأهيل
 
الخميس، 24-07-2025 10:02 م
الوكيل الإخباري-   خرجت الجامعة الأردنية 291 طالبًا وطالبة من طلبة كلية علوم التأهيل الفوج الـ23، وسلم عميد الكلية الدكتور كمال الحديدي الشهادات للخريجين.اضافة اعلان


وتأسست كلية علوم التأهيل عام 1999، وتضم أربعة أقسام رئيسة، هي: العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة، وقسم علوم السمع والنطق الذي أُضيف عام 2003. وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في هذه التخصصات، إضافة إلى درجة الماجستير.

وأوضح الدكتور كمال الحديدي أن الكلية تمنح درجة البكالوريوس بعد أربع سنوات دراسية تتطلب إتمام 132 ساعة معتمدة تشمل مقررات نظرية وعملية وسريرية، حيث يتلقى الطلاب تدريبات مهنية متخصصة تهدف إلى تأهيلهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم المهني.

إن الكلية تمتلك بنية تحتية متطورة من مختبرات وأجهزة تعليمية حديثة، ويمثل التدريب السريري حجر الأساس في كافة البرامج الأكاديمية، مما يتيح للخريجين الخبرة العملية اللازمة لدخول سوق العمل بفعالية.

كما أن البحث العلمي يشكل ركيزة أساسية في رسالة الكلية، حيث تشجع الكلية الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية على الانخراط في أبحاث متقدمة تعزز المعرفة وتطور الخدمات التأهيلية في الأردن والمنطقة.

كما أن للكلية دورًا مجتمعيًا يتمثل في تقديم الاستشارات المتخصصة، وتنظيم حملات توعوية وورش عمل تسلط الضوء على أهمية التأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.
 
 
gnews

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