السبت 2025-11-15 12:27 م
 

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

السبت، 15-11-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري-   انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، السبت، بمقدار دينارين، ليبلغ 83 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 80.2 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 95.1 و73.5 و54.9 دينارا على التوالي.

