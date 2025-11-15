انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 95.1 و73.5 و54.9 دينارا على التوالي.
