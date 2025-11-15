بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان ، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 564 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 645 دينارا.

وأوضح علان أن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية بحالة "ضعف" لارتفاع الأسعار.

وبين أن المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 3980 دولارا للأونصة الواحدة.