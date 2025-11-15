السبت 2025-11-15 12:26 م
 

حقيقة تساقط الثلوج خلال المنخفض الجوي القادم إلى المملكة

هل يحمل أول منخفض جوي قادم إلى الأردن فرصا لتساقط الثلوج؟
تعبيرية
 
السبت، 15-11-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري-  نفت إدارة الأرصاد الجوية، السبت، ما يشاع حول وجود فرصة لتساقط الثلوج على المملكة، مؤكدة أنه لا توجد أي مؤشرات على تساقط الثلوج خلال المنخفض الجوي .

وأوضحت الأرصاد لـ "الوكيل الاخباري" أن فرصة تساقط البَرَد قائمة في المناطق الشمالية والوسطى، وذلك تزامناً مع نشاط للعواصف الرعدية.

وبيّنت أن أدنى درجة حرارة متوقعة تبلغ 12 درجة مئوية (العظمى) في المناطق الجبلية المرتفعة، فيما تصل (الصغرى) إلى نحو 7 درجات مئوية.

 
 
