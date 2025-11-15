حقيقة تساقط الثلوج خلال المنخفض الجوي القادم إلى المملكة

وأوضحت الأرصاد لـ "الوكيل الاخباري" أن فرصة تساقط البَرَد قائمة في المناطق الشمالية والوسطى، وذلك تزامناً مع نشاط للعواصف الرعدية.
-
أخبار متعلقة
-
كشف تفاصيل انزلاق حافلة النقل العام في عمّان
-
أمطار مصحوبة بالرعد .. والأرصاد تبعث رسالة هامة للمواطنين
-
السير توجه رسائل نصية للسائقين.. ما الذي جاء فيها؟
-
مكافحة الأوبئة: الوضع طبيعي وننصح الأردنيين بمطعوم الإنفلونزا
-
الوطني للأوبئة: لا يمكن أن يعود كورونا ليكون وباءً من جديد في الأردن حتى لو انتشر
-
الربيحات: تصريح سلامي مسيء للعرسان ولجميع لاعبي المنتخب وعليه الاعتذار
-
مرصد الزلازل يكشف سبب الاهتزازات التي شعر بها سكان شمال الأردن
-
332 شكوى ضد منشآت خالفت الحد الأدنى للأجور منذ بداية العام