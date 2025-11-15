حقيقة تساقط الثلوج خلال المنخفض الجوي القادم إلى المملكة

الوكيل الإخباري- نفت إدارة الأرصاد الجوية، السبت، ما يشاع حول وجود فرصة لتساقط الثلوج على المملكة، مؤكدة أنه لا توجد أي مؤشرات على تساقط الثلوج خلال المنخفض الجوي .



وأوضحت الأرصاد لـ "الوكيل الاخباري" أن فرصة تساقط البَرَد قائمة في المناطق الشمالية والوسطى، وذلك تزامناً مع نشاط للعواصف الرعدية.

