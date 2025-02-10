الجامعة الأردنية تقرّر تأجيلَ أقساط العاملين فيها لشهري شباط وآذار

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الوكيل الإخباري- قرّر رئيسُ الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تأجيلَ أقساط جميع قروض صندوق الادّخار عن شهري شباط وآذار لعام 2025، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد. اضافة اعلان





ويشملُ القرارُ جميعَ العاملين في الجامعة الأردنيّة: المركز ومستشفى الجامعة وفرعها في العقبة، دونَ احتساب أيِّ فوائدَ أو عمولاتٍ.