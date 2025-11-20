أكثر من 80 شركة أردنية تشارك اليوم في معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدمشق

07:25 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754496 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تشارك أكثر من 80 شركة أردنية، الخميس، في الدورة الحادية عشرة لمعرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات HITCH، على أرض مدينة المعارض في دمشق. اضافة اعلان





وسيشهد معرض HITCH تخصيص جناح أردني موسع يضم الشركات الأردنية، تضم أكثر من 80 شركة تعمل في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وحلول الدفع الإلكتروني، إضافة إلى مجموعة من رياديي الأعمال الأردنيين بهدف بحث فرص الاستثمار في السوق السورية.



وتأتي المشاركة قبل يوم من انطلاق أعمال الملتقى الأردني السوري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن (إنتاج).



وسيترأس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات الوفد الأردني المشارك في أعمال الملتقى، والذي يضم كلا من الأمين العام للوزارة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ورئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب ممثلين عن جمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية (إنتاج) ووفد موسع من الشركات الأردنية المشاركة في المعرض والملتقى.



كما يشارك من الجانب السوري ما يقارب 75 شركة وعدد من الخبراء والمختصين في القطاع.



وسيشهد معرض HITCH تخصيص جناح أردني موسّع ضمن مشاركة تتجاوز 250 شركة عربية ودولية من السعودية والإمارات وقطر ولبنان، إضافة إلى شركات عالمية عاملة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي.



ويأتي انعقاد الملتقى تتويجًا لسلسلة الاجتماعات التنسيقية المشتركة التي عقدت في العاصمة عمّان خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوسيع مجالات العمل المشترك بين البلدين، وذلك في إطار مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الذي يجري العمل على تفعيل مجالات التعاون فيه عقب توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشائه في دمشق خلال شهر أيار الماضي، بما يسهم في تعزيز الاتصال المؤسسي وتطوير المشاريع المشتركة.