اجتماع أردني سوري لبناني الخميس في عمّان لبحث الربط الكهربائي وخط الغاز العربي

أعلام الأردن ولبنان وسوريا
أعلام الأردن ولبنان وسوريا
 
الخميس، 20-11-2025 06:23 ص
الوكيل الإخباري-   تعقد في عمّان الخميس، اجتماعات التعاون الثلاثي المشترك (الأردني والسوري واللبناني) لبحث التعاون في مجالات الكهرباء والغاز.اضافة اعلان


ويبحث وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير الطاقة السوري محمد البشير، ووزير الطاقة اللبناني جو الصدي، ملفات استجرار الكهرباء والغاز من الأردن عبر سوريا إلى لبنان.

وفي تصريحات سابقة قال وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي، إن الاجتماع يأتي لبحث إمكانية إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائي وخط الغاز العربي.

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أكد في تصريح له مؤخرا، جاهزية الأردن لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى ذات العلاقة.

وأشار الخرابشة إلى أن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل.
 
 
