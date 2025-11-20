فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المدة: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا
المناطق المتأثرة:
بلدة البلاونة / البلاونة الزراعي / خزما / جزء من ضرار / جزء من أبو عبيدة / مدرسة عامر بن الجراح الثانوية للبنين / مدرسة البلاونة الثانوية للبنات / مركز صحي ضرار / بئر السماحيات / بئر كفرنجة / بئر راجب الجديد / أسماك الناطور / مضخة وادي راجب / جمعية المنظمة التعاونية للأسماك / دلال عطية / حسن الناطور
سبب الفصل: إجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.
