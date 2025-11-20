فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

06:11 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754489 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق دير علا اليوم الخميس الموافق 20 تشرين الثاني 2025، وذلك ضمن أعمال الصيانة السنوية على الخط الرئيسي. اضافة اعلان





المدة: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا

المناطق المتأثرة:

بلدة البلاونة / البلاونة الزراعي / خزما / جزء من ضرار / جزء من أبو عبيدة / مدرسة عامر بن الجراح الثانوية للبنين / مدرسة البلاونة الثانوية للبنات / مركز صحي ضرار / بئر السماحيات / بئر كفرنجة / بئر راجب الجديد / أسماك الناطور / مضخة وادي راجب / جمعية المنظمة التعاونية للأسماك / دلال عطية / حسن الناطور



سبب الفصل: إجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.