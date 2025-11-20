"اليونيسف": الأردن يحقق تقدما في توفير التعليم للأطفال من جميع الجنسيات

الوكيل الإخباري- قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الأردن، مارك روبين، الخميس، إن المنظمة ستحتفل بيوم الطفل وهو يوم الأمل للأمم المتحدة في المملكة، من خلال إضاءة "الخزنة" في البتراء باللون الأزرق، وتوزيع لوحات إرشادية في الشوارع.

اضافة اعلان