الجمعة 2025-11-21 03:50 م
 

"اليونيسف": الأردن يحقق تقدما في توفير التعليم للأطفال من جميع الجنسيات

منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"
اليونيسف
 
الخميس، 20-11-2025 09:24 ص

الوكيل الإخباري-   قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الأردن، مارك روبين، الخميس، إن المنظمة ستحتفل بيوم الطفل وهو يوم الأمل للأمم المتحدة في المملكة، من خلال إضاءة "الخزنة" في البتراء باللون الأزرق، وتوزيع لوحات إرشادية في الشوارع.

وأشار روبين إلى أن هذا الاحتفال يأتي تكريما لحقوق الطفل، حيث تعد اتفاقية حقوق الطفل واحدة من أكثر الاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها في العالم.

 
 
