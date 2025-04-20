الجامعة الهاشمية تحتفي بالتنوع الثقافي في معرض الطلبة الدوليين

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، معرض الطلبة الدوليين السنوي الذي نظمته دائرة الطلبة الدوليين في عمادة شؤون الطلبة بمشاركة من الطلبة الدوليين الدارسين في الجامعة، لتعزيز التفاعل الثقافي بين الطلبة، وتمكين الطلبة الدوليين من نشر ثقافات بلدانهم.

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