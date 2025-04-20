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الجامعة الهاشمية تحتفي بالتنوع الثقافي في معرض الطلبة الدوليين

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الأحد، 20-04-2025 08:30 م

الوكيل الإخباري-    افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، معرض الطلبة الدوليين السنوي الذي نظمته دائرة الطلبة الدوليين في عمادة شؤون الطلبة بمشاركة من الطلبة الدوليين الدارسين في الجامعة، لتعزيز التفاعل الثقافي بين الطلبة، وتمكين الطلبة الدوليين من نشر ثقافات بلدانهم.

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وحضر فعاليات المعرض، الملحق الثقافي الليبي الدكتور أحمد البنوني، والملحق الثقافي البحريني الدكتورة مروة يوسف الجاسم، والملحق الثقافي العُماني سالم الوهيبي وعدد من ممثلي الملحقيات الثقافية من الدول الشقيقة، ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إلى جانب حشد كبير من الطلبة.

 
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