الجامعة الهاشمية تحتفي بالتنوع الثقافي في معرض الطلبة الدوليين

وحضر فعاليات المعرض، الملحق الثقافي الليبي الدكتور أحمد البنوني، والملحق الثقافي البحريني الدكتورة مروة يوسف الجاسم، والملحق الثقافي العُماني سالم الوهيبي وعدد من ممثلي الملحقيات الثقافية من الدول الشقيقة، ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إلى جانب حشد كبير من الطلبة.
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