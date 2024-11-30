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الحكومة تؤكد عزمها تطوير المعابر الحدودية

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
السبت، 30-11-2024 06:38 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن ووزير الداخلية مازن الفراية سير الأعمال في عطاء إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق التنفيذ للمخططات الشمولية لتطوير مركز حدود الكرامة ومركز حدود جابر.

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وأكد أبو السمن والفراية عزم الحكومة على تطوير كافة المعابر الحدودية وتأهيلها بصورة تليق بمكانة وسمعة الأردن الحضارية وبما يحقق أفضل الممارسات في خدمة زائري المملكة.


واستمع الوزيران بحضور أمين عام وزارة الأشغال جمال قطيشات، إلى عرض حول سير العمل بعطاء إعداد الدراسات والتصاميم التي بوشر فيها نهاية أيلول الماضي لموقع مركز حدود الكرامة وبداية تشرين الثاني الحالي لموقع مركز حدود جابر، حيث من المتوقع إنهاء الدراسات وتسليم التصاميم منتصف حزيران من العام المقبل.


وتهدف الوزارتان الى تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية وتحقق الجانب الأمني والجمركي وتسهيل حركة الشحن والمسافرين كمعابر برية والرؤية المستقبلية لخمسين عام، علماً بأن المساحة الشمولية لمركز حدود الكرامة تبلغ 1800 دونم، فيما تبلغ المساحة الشمولية لمركز حدود جابر2000 دونم.


ويشمل العمل دراسة الموقع، ودراسة الإجراءات الأمنية والجمركية، إضافة لتوزيع الفعاليات الوظيفية والمتطلبات ودراسة الإعداد الحالية والمستقبلية للشحن والمسافرين، والدراسة المرورية لحركة الشحن والركاب وعملية الفصل بينهما، والدراسة البيئية وتنسيق المواقع للمركزين، إضافة للدراسة الهيدرولوجية للموقعين.


واشتملت الأعمال على تنفيذ مسح تفصيلي لكافة مباني منشآت وشبكات البنية التحتية في الموقعين، وتحديد الحالة الإنشائية والتشغيلية لها لتحديد ما سيتم المحافظة عليه وصيانته وما ستتم إزالته ضمن أعمال المخطط الجديد لكل موقع.

 
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