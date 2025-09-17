إطلاق التقرير التقييمي لبرامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة

الوكيل الإخباري- أطلق صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالتعاون مع مشروع تبادل المعرفة الأردني– الكوري (كوترا)، التقرير التقييمي لبرامج الصندوق للعام (2024 /2025)، في إطار دعم تطوير سياسات الطاقة المستدامة في الأردن وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأكدت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أن التقرير يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المملكة، مشيرة إلى أن الصندوق يمثل نموذجا وطنيا للتحول نحو الاستثمار في أنظمة الطاقة النظيفة وتطبيقات تحسين الكفاءة، بما يسهم في تخفيف العبء المالي على الدولة والمواطن، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الالتزامات المناخية للأردن.



من جهته، أوضح المدير التنفيذي للصندوق، رسمي حمزة، أن التقرير استند إلى دراسة شاملة لبرامج الصندوق وآليات دعم أنظمة الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تبني تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في مختلف القطاعات.



وأضاف، إن المشروع تضمن إرسال وفد أردني إلى كوريا للاطلاع على أحدث السياسات والتقنيات، بما في ذلك المباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة وإجراءات السلامة المتعلقة باستخدام غاز الهيدروجين.



وأشار حمزة إلى أن التعاون مع الجانب الكوري أتاح فرصة كبيرة للاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، مؤكدا أن التقرير يقدم توصيات عملية لتعزيز برامج الصندوق بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويضمن الاستدامة والكفاءة في التنفيذ.



وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة في الأردن، مع التأكيد على أهمية الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني.



من جانبه، أشاد السفير الكوري في عمان بيل أو كيم، بجهود وزارة الطاقة والصندوق في دعم برامج الطاقة المستدامة، مؤكدا أن التقرير يمثل فرصة لتعزيز التعاون الأردني– الكوري في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.



بدوره، أوضح كبير مستشاري برنامج تبادل المعرفة الأردني– الكوري، كيم هاك-دو، أن التقرير يقدم تحليلا معمقا لبرامج الصندوق وسياسات دعم الطاقة في الأردن، ويقترح تحسينات عملية مستندة إلى التجربة الكورية لتعزيز التنمية الاقتصادية وضمان الاستدامة المالية.