أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية

وشملت الأعمال كشط شارع الفروسية في منطقة النصر تمهيدا لتعبيده هذه الليلة، واستكمال تعبيد شارع عمان سحاب جنوبي العاصمة، وكشط شارع القدس من إشارات المؤسسة نزولا باتجاه الأمانة ولغاية مقابل بنك الإسكان، تمهيدًا لتعبيده مساء غد الخميس.
وكانت الأمانة أنهت تعبيد شوارع: الملكة رانيا العبدالله، ووصفي التل، والمدينة المنورة، وخليل السالم في أسواق السلطان، والنوري الحديد في القويسمة، وغيرها من الشوارع الحيوية.
