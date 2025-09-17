أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية

الوكيل الإخباري- تواصل أمانة عمان الكبرى، أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسة في المناطق التابعة لها، ضمن خططها لتحسين البنية التحتية للطرق، وإعادة تأهيلها، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وشملت الأعمال كشط شارع الفروسية في منطقة النصر تمهيدا لتعبيده هذه الليلة، واستكمال تعبيد شارع عمان سحاب جنوبي العاصمة، وكشط شارع القدس من إشارات المؤسسة نزولا باتجاه الأمانة ولغاية مقابل بنك الإسكان، تمهيدًا لتعبيده مساء غد الخميس.