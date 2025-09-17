الأربعاء 2025-09-17 07:23 م
 

أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية

ن
الأربعاء، 17-09-2025 07:16 م

الوكيل الإخباري- تواصل أمانة عمان الكبرى، أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسة في المناطق التابعة لها، ضمن خططها لتحسين البنية التحتية للطرق، وإعادة تأهيلها، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وشملت الأعمال كشط شارع الفروسية في منطقة النصر تمهيدا لتعبيده هذه الليلة، واستكمال تعبيد شارع عمان سحاب جنوبي العاصمة، وكشط شارع القدس من إشارات المؤسسة نزولا باتجاه الأمانة ولغاية مقابل بنك الإسكان، تمهيدًا لتعبيده مساء غد الخميس.


وكانت الأمانة أنهت تعبيد شوارع: الملكة رانيا العبدالله، ووصفي التل، والمدينة المنورة، وخليل السالم في أسواق السلطان، والنوري الحديد في القويسمة، وغيرها من الشوارع الحيوية.

 
 
