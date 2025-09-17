"المؤسسة التعاونية": تأسيس صندوق تمويلي لدعم التعاونيات

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي المضي قدماً في تحديث التشريعات التعاونية، والبدء بتأسيس صندوق تمويلي لدعم التعاونيات.

وقال الشلبي خلال جلسة حوارية مع تعاونيات محافظة إربد اليوم الأربعاء، إن قانون التعاونيات لسنة 2025 يمثل انطلاقة جديدة للقطاع التعاوني، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، ويعكس مبادئ وقيم التعاون العالمية.



وأضاف، إن المؤسسة تعمل بموجب القانون الجديد على تعزيز منظومة العمل التعاوني بين أبناء المجتمع، باعتبار التعاونيات من أدوات التنمية المحلية المهمة، لما توفره من فرص عمل وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأفراد.



وأوضح أن المؤسسة ستباشر بتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية للتعاونيات، إلى جانب إنشاء معهد التنمية التعاوني لإعداد وتدريب التعاونيين وكوادر المؤسسة وفق مناهج دولية معتمدة من منظمة العمل الدولية، بما يتناسب مع السياق الأردني.



وأكد الشلبي أن اللقاء يهدف للاستماع إلى مقترحات وآراء ممثلي التعاونيات في ظل إعداد مشاريع أنظمة التعاونيات والاتحادات، وأنظمة صندوق التنمية التعاوني، بما يواكب التحديثات التي تضمنها القانون الجديد ويعزز مشاركة الشباب والنساء، حيث ينص القانون على تمثيل ثلاث سيدات في مجلس إدارة المؤسسة.



وأشار إلى دعم المؤسسة لتوجه التعاونيات نحو تأسيس اتحاد تعاوني على مستوى المحافظة أو القطاعي، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد التعاوني العام الذي يعبر عن مصالح الحركة التعاونية الأردنية.