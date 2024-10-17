الحكومة تعدل تعليمات إيصال خدمات المياه للمشاريع الاسكانية

الوكيل الإخباري- أصدرت الحكومة تعليمات معدلة لتعليمات وإجراءات الاشتراك في مياه الشرب وقبول ومعالجة الاعتراضات على مقطوعية المياه بعد مطالبات عديدة من مواطنين مستفيدين من مشاريع تطوير عقاري تعاوني او استثماري او حكومي ومستفيدين من جمعيات إسكان لجهات رسمية او عامة او نقابات أقاموا أبنية سكنية عليها وتم نشرها في الجريدة الرسمية ليتم البدء بتطبيقها على ارض الواقع ، بحيث تضمن إيصال خدمات المياه للمشاريع الاسكانية القائمة شريطة حصولها على موافقة مجلس التنظيم الأعلى قبل إقرار هذه التعليمات الجديدة ، وهدفت الحكومة من خلال هذه التعديلات التسهيل وخدمة ما يقارب 700الف مواطن من المستفيدين من المشروعات الاسكانية المقامة ضمن هذه المشروعات .

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وصدرت التعديلات الجديدة بعد دراسة من قبل الحكومة للتخفيف على المواطنين المستفيدين من هذه المشروعات وايصال خدمات المياه لهم بحيث تقوم سلطة المياه او الشركات المملوكة لها بتنفيذ الخط الناقل والشبكات الداخلية لخدمة العقارات داخل هذه المشاريع على حسابها، ولايتم ضخ المياه لهذه الاسكانات الا بعد اشغال ما لايقل عن 10% من ابنية المشروع الاسكاني بهدف الحفاظ على نوعية المياه التي يتزود بها الإسكان من الشبكة.



وعدلت الحكومة التعليمات السابقة التي كانت تشترط تنفيذ المشاريع الاسكانية عمل دراسة فنية للشبكة الداخلية والخط الناقل من قبل مكتب هندسي وتنفيذ الشبكة داخل المشروع والخط الناقل على حساب المشروع الاسكاني، وابقت عليها للمشاريع الاسكانية المنوي اقامتها بعد صدور التعليمات الجديدة والمعدلة ونشرها في الجريدة الرسمية بحيث يتم عمل دراسة فنية وتنفيذ الخط الناقل والشبكات الفرعية والوصلات على صاحب المشروع .