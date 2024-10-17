الحكومة تعدل تعليمات إيصال خدمات المياه للمشاريع الاسكانية

وصدرت التعديلات الجديدة بعد دراسة من قبل الحكومة للتخفيف على المواطنين المستفيدين من هذه المشروعات وايصال خدمات المياه لهم بحيث تقوم سلطة المياه او الشركات المملوكة لها بتنفيذ الخط الناقل والشبكات الداخلية لخدمة العقارات داخل هذه المشاريع على حسابها، ولايتم ضخ المياه لهذه الاسكانات الا بعد اشغال ما لايقل عن 10% من ابنية المشروع الاسكاني بهدف الحفاظ على نوعية المياه التي يتزود بها الإسكان من الشبكة.
وعدلت الحكومة التعليمات السابقة التي كانت تشترط تنفيذ المشاريع الاسكانية عمل دراسة فنية للشبكة الداخلية والخط الناقل من قبل مكتب هندسي وتنفيذ الشبكة داخل المشروع والخط الناقل على حساب المشروع الاسكاني، وابقت عليها للمشاريع الاسكانية المنوي اقامتها بعد صدور التعليمات الجديدة والمعدلة ونشرها في الجريدة الرسمية بحيث يتم عمل دراسة فنية وتنفيذ الخط الناقل والشبكات الفرعية والوصلات على صاحب المشروع .
ودعت الحكومة جميع أصحاب هذه المشاريع الاسكانية المبادرة التقدم بطلبات لإدارات وشركات المياه المعنية لطلب إيصال خدمات المياه لوضعها على جدول تنفيذ المشاريع وضمن الأولويات.
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