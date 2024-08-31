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الحنيطي يتفقد التحضيرات النهائية لمعرض سوفكس 2024 قبيل افتتاحه

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
السبت، 31-08-2024 05:16 م

الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، موقع معرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفكس 2024، للوقوف على التحضيرات النهائية للمعرض قبيل افتتاحه والذي سيقام في الثاني من أيلول المقبل بنسخته الرابعة عشرة، في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

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واطلع اللواء الركن الحنيطي خلال جولته في مختلف أقسام وأجنحة المعرض، على التحضيرات النهائية بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والقائمين على شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس)، والذي يعد فرصة ثمينة للالتقاء مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال بحث وتطوير الصناعات الدفاعية.

 
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