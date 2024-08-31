الحنيطي يتفقد التحضيرات النهائية لمعرض سوفكس 2024 قبيل افتتاحه

واطلع اللواء الركن الحنيطي خلال جولته في مختلف أقسام وأجنحة المعرض، على التحضيرات النهائية بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والقائمين على شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس)، والذي يعد فرصة ثمينة للالتقاء مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال بحث وتطوير الصناعات الدفاعية.
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