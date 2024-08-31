الحنيطي يتفقد التحضيرات النهائية لمعرض سوفكس 2024 قبيل افتتاحه

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، موقع معرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفكس 2024، للوقوف على التحضيرات النهائية للمعرض قبيل افتتاحه والذي سيقام في الثاني من أيلول المقبل بنسخته الرابعة عشرة، في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

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