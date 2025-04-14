الدفاع المدني يتعامل مع حريق ثلاث مستودعات في محافظتي البلقاء ومادبا

وفي التفاصيل بين الناطق الإعلامي أن الحريق الذي استجابت له طواقم الإطفاء في محافظة مادبا وساندها مديريات دفاع مدني شرق وغرب ووسط عمان ومجموعتي إسناد العاصمة والوسط والطريق الصحراوي وقوات الدرك وشرطة البادية الوسطى والمعهد المروري، والذي شب في مستودع يحتوي على مواد أولية لصناعة المواد العازلة، حيث تمكنت الفرق المتخصصة من السيطرة عليه بكل كفاءة واقتدار ومنعت من وصوله للأماكن القريبة، وتبين أنه يقع في مساحة إجمالية بلغت 1500م2.
أما الحريق الآخر الذي تعاملت معه طواقم الإطفاء في محافظة البلقاء فقد استطاعت وبكل مهنية وحرفية عالية من إخماد الحريق الذي شب في مستودعين يحتويان على اطارات ودراجات هوائية، والسيطرة عليهما ومنع امتدادها لباقي الأماكن المجاورة وحصرهما بمساحة لا تتجاوز 400م2 من المساحة الكلية والتي بلغت ما يقارب 2000م2.
هذا وذكر الناطق الإعلامي أن الطواقم التي شاركت في إخماد هذه المستودعات، بذلت جهوداً كبيرةً مكنتهم من إخمادِها بالكامل ، مبيناً أنه لم ينتج عن الحريقين أية إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق للوقوف على سبب الحريقين .
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