قوة إسرائيلية خاصة تتسلل إلى قباطية وتعتقل شابا فلسطينيا

08:25 ص

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تسللت إلى بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابا فلسطينيا من البلدة. اضافة اعلان





كما أفادت بأن جيش الاحتلال أرسل تعزيزات عسكرية لبلدة قباطية بعد تسلل القوة الخاصة إليها.