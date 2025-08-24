الأحد 2025-08-24 11:12 ص
 

قوة إسرائيلية خاصة تتسلل إلى قباطية وتعتقل شابا فلسطينيا

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
 
الأحد، 24-08-2025 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تسللت إلى بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابا فلسطينيا من البلدة.اضافة اعلان


كما أفادت بأن جيش الاحتلال أرسل تعزيزات عسكرية لبلدة قباطية بعد تسلل القوة الخاصة إليها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

عنم

منوعات مشهد بطولي.. عامل مصري ينقذ شابا من الموت تحت القطار - فيديو

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية إعلان نتائج المقبولين للتعيين على شواغر المكرمة الملكية الخاصة بأبناء المتقاعدين العسكريين

هنة

منوعات ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرا.. ما هو القمر الأسود؟

ةىت

منوعات نبش قبر للمرة الثالثة في تركيا يثير الجدل - صور

يلاريلاي

منوعات إجبار 20 راكباً على النزول من طائرة في إيطاليا لسبب غريب

اعخ

أخبار الشركات Galaxy AI بداية عصر جديد من الابتكار التفاعلي في المشرق العربي

جانب من الاعتداء

أخبار محلية المياه: ضبط مصنع يعتدي على خط ناقل في المفرق

غزة

فلسطين شهداء ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم



 
 





الأكثر مشاهدة