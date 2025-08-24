قوة إسرائيلية خاصة تتسلل إلى قباطية وتعتقل شابا فلسطينيا

كما أفادت بأن جيش الاحتلال أرسل تعزيزات عسكرية لبلدة قباطية بعد تسلل القوة الخاصة إليها.
أخبار متعلقة
شهداء ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
غارة إسرائيلية على حي الزيتون بغزة
غارات إسرائيلية على جباليا البلد وخان يونس
الاحتلال ينسف مباني سكنية في غزة
الاحتلال يحتجز فلسطينيين أثناء اقتحامه قلقيلية في الضفة
غانتس يدعو إلى حكومة وحدة من أجل إعادة الأسرى من غزة
القناة 12: مشادة كلامية بين سموتريتش وزامير خلال اجتماع بحث احتلال غزة