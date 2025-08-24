تنويه هام بشأن خفض قيمة فاتورة الكهرباء

06:48 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743387 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت شركة توزيع الكهرباء بترشيد استهلاك الطاقة أن استخدام الأجهزة التي تولّد حرارة مثل الفرن والمكواة خلال ساعات الظهر يؤدي إلى زيادة عمل جهاز التكييف بشكل أكبر، بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخل المنزل. اضافة اعلان





وأوضحت أن تشغيل هذه الأجهزة في أوقات الذروة الحرارية يسهم في استنزاف طاقة المكيف، ما ينعكس على زيادة استهلاك الكهرباء.



وأوصت بتأجيل استخدام هذه الأجهزة إلى ما بعد الغروب أو في ساعات الصباح الباكر، مشيرة إلى أن انخفاض درجة الحرارة داخل المنزل يقلل من عمل جهاز التكييف، وبالتالي يساهم في تقليل فاتورة الكهرباء.