تنويه هام بشأن خفض قيمة فاتورة الكهرباء

وأوضحت أن تشغيل هذه الأجهزة في أوقات الذروة الحرارية يسهم في استنزاف طاقة المكيف، ما ينعكس على زيادة استهلاك الكهرباء.
وأوصت بتأجيل استخدام هذه الأجهزة إلى ما بعد الغروب أو في ساعات الصباح الباكر، مشيرة إلى أن انخفاض درجة الحرارة داخل المنزل يقلل من عمل جهاز التكييف، وبالتالي يساهم في تقليل فاتورة الكهرباء.
