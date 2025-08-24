هام من القوات المسلحة للذكور والاناث.. فرصة تديب

06:24 ص

الوكيل الإخباري- تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشره في جميع محافظات المملكة واستقبال طلبات التسجيل في برامجها التدريبية للدفعة (33) على المهن في جميع القطاعات (الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك وقطاع اللوجستيات والطاقة الشمسية) للأعمار من ( 17-30 )عاماً للذكور و(17-35) عاماً للإناث ، واعتباراً من 24/8/2025 ولغاية 9/10/2025 من خلال زيارة أقرب معهد او عبر الرابط الالكتروني . https://forms.gle/quXoaQcT8HFHQRmB8





الامتيازات :



- تدريب مجاني



- حوافز شهرية



- اللباس المهني خلال مراحل التدريب المختلفة.



- شهادة كفاءة مهنية صادرة من الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب



- شهادة مزاولة مهنة صادرة من هيئة الإعتماد وضبط الجودة.



