هام من القوات المسلحة للذكور والاناث.. فرصة تديب

الامتيازات :
- تدريب مجاني
- حوافز شهرية
- اللباس المهني خلال مراحل التدريب المختلفة.
- شهادة كفاءة مهنية صادرة من الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب
- شهادة مزاولة مهنة صادرة من هيئة الإعتماد وضبط الجودة.
