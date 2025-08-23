السبت 2025-08-23 12:31 م
 

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب محليا السبت

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب محليا السبت
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب محليا السبت
 
السبت، 23-08-2025 08:46 ص
الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، بمقدار 60 قرشا للغرام الواحد لجميع العيارات، باستثناء عيار 14 الذي ارتفع بمقدار 40 قرشا، وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 (الأكثر طلبا من المواطنين محليا) 68.4 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصاغة، مقابل 66.2 دينارا لغايات الشراء.

وتالياً التسعيرة :


Image1_820252384536938382643.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

اليمن .. الأمطار تحاصر عدن ووفيات في شبوة وحضرموت

عربي ودولي اليمن .. الأمطار تحاصر عدن ووفيات في شبوة وحضرموت

بوتين يتفاجأ بفتاة يافعة تعمل مساعدة قبطان في الأسطول الذري الروسي

عربي ودولي بوتين يتفاجأ بفتاة يافعة تعمل مساعدة قبطان في الأسطول الذري الروسي

إنا لله وإنا إليه راجعون

الوفيات وفيات السبت 23-8-2025

رئاسة الوزراء: 242 إجراءً تطويرياً في 93 موقعاً بجولات رئيس الوزراء

أخبار محلية رئاسة الوزراء: 242 إجراءً تطويرياً في 93 موقعاً بجولات رئيس الوزراء

الأردن يشارك في منتدى الطاقة الشمسية في بغداد

أخبار محلية الأردن يشارك في منتدى الطاقة الشمسية في بغداد

جيدكو تبدأ غدا ورشاتها التعريفية في جميع المحافظات

اقتصاد محلي جيدكو تبدأ غدا ورشاتها التعريفية في جميع المحافظات

3.291 مليار دينار صادرات القطاع الصناعي خلال 5 شهور

اقتصاد محلي 3.291 مليار دينار صادرات القطاع الصناعي خلال 5 شهور

شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تسير على طريق في دير البلح وسط قطاع غزة

أخبار محلية الأونروا: مخازننا في الأردن ومصر ممتلئة وجاهزة لملء 6 آلاف شاحنة إلى غزة



 
 



الأكثر مشاهدة