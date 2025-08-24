أزمة سير خانقة بسبب 3 حوادث على طلوع سلحوب

09:06 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743399 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تسببت 3 حوادث مرورية منفصلة بأزمة سير خانقة على طلوع سلحوب للسير بإتجاه العاصمة عمان وفق ما افادت ادارة السير. اضافة اعلان





وقالت ادارة السير إنه لم ينتج عن حوادث السير أية اصابات، لافتة الى أن ونشامى الدوريات بالمكان للتعامل مع الأثر المروري.







