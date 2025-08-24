الأحد 2025-08-24 11:11 ص
 

أزمة سير خانقة بسبب 3 حوادث على طلوع سلحوب

إدارة السير تجدد تحذيرها من تعريض الأطفال للخطر داخل المركبات
ادارة السير
 
الأحد، 24-08-2025 09:06 ص
الوكيل الإخباري-   تسببت 3 حوادث مرورية منفصلة بأزمة سير خانقة على طلوع سلحوب للسير بإتجاه العاصمة عمان وفق ما افادت ادارة السير.اضافة اعلان


وقالت ادارة السير إنه لم ينتج عن حوادث السير أية اصابات، لافتة الى أن ونشامى الدوريات بالمكان للتعامل مع الأثر المروري.
 
 
