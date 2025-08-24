مليون و600 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم اليوم الأحد

وتشمل هذه الاستعدادات تجهيز البنية التحتية، توفير الكتب المدرسية، توزيع الموارد البشرية، وتعيين المعلمين، لضمان انطلاق العام الدراسي 2025/2026 بسلاسة وكفاءة.
وسيشهد العام الدراسي الجديد تشغيل 30 مدرسة جديدة تم إنشاؤها حديثاً، كما تم استلام 42 عطاءً لإضافة غرف صفية جديدة، مع توقعات باستلام 36 عطاءً إضافياً بحلول نهاية 2025، ليصل إجمالي الإضافات إلى 76 غرفة صفية.
وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على المباني المستأجرة، حيث تم الاستغناء عن 29 مدرسة مستأجرة العام الماضي و14 أخرى في 2025، مع خطة لإنشاء 85 مدرسة جديدة بحلول العام الدراسي 2025/2026.
ويتراوح إجمالي الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة بين مليونين و200 ألف إلى مليونين و300 ألف طالب، شاملاً مدارس وكالة الغوث والثقافة العسكرية.
