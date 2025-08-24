اندلاع حريق في محطة نووية روسية بعد اسقاط الجيش طائرة مسيرة أوكرانية

وأفادت المحطة في بيان على تليغرام أن "الجهاز انفجر" فور اصطدامه بمحطة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا، مما أدى إلى اندلاع حريق "أخمدته فرق الإطفاء".
أضاف البيان أنه لم تقع إصابات جراء سقوط الطائرة المسيّرة في الموقع، لكن تم خفض إنتاج المحطة من الطاقة.
وأكدت المحطة أن "الخلفية الإشعاعية في الموقع الصناعي لمحطة كورسك للطاقة النووية والمنطقة المحيطة بها لم تتغير، وهي تتوافق مع المستويات الطبيعية".
وتحذّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائمًا من مخاطر القتال حول المحطات النووية، منذ شنّ روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا في شباط 2022.
