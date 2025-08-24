الأحد 2025-08-24 11:13 ص
 

3187طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

مجموعة من الخضار
مجموعة من الخضار
 
الأحد، 24-08-2025 08:39 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد،3187طنا، منها 2168طن خضار، 864طن فواكه، و 154طنا من الورقيات.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 35 قرشا، والبصل الناشف 10و25 قرشا، والبطاطا 15و 40قرشا، والبندورة 7و 15قرشا، والجزر 40و 60قرشا، والخيار 35و 60قرشا، والزهرة 30و 60قرشا، والليمون 70و 150قرشا، والموز البلدي 60و 90قرشا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عنم

منوعات مشهد بطولي.. عامل مصري ينقذ شابا من الموت تحت القطار - فيديو

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية إعلان نتائج المقبولين للتعيين على شواغر المكرمة الملكية الخاصة بأبناء المتقاعدين العسكريين

هنة

منوعات ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرا.. ما هو القمر الأسود؟

ةىت

منوعات نبش قبر للمرة الثالثة في تركيا يثير الجدل - صور

يلاريلاي

منوعات إجبار 20 راكباً على النزول من طائرة في إيطاليا لسبب غريب

اعخ

أخبار الشركات Galaxy AI بداية عصر جديد من الابتكار التفاعلي في المشرق العربي

جانب من الاعتداء

أخبار محلية المياه: ضبط مصنع يعتدي على خط ناقل في المفرق

غزة

فلسطين شهداء ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم



 
 



الأكثر مشاهدة