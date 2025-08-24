3187طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 35 قرشا، والبصل الناشف 10و25 قرشا، والبطاطا 15و 40قرشا، والبندورة 7و 15قرشا، والجزر 40و 60قرشا، والخيار 35و 60قرشا، والزهرة 30و 60قرشا، والليمون 70و 150قرشا، والموز البلدي 60و 90قرشا.
