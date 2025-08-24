3187طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد،3187طنا، منها 2168طن خضار، 864طن فواكه، و 154طنا من الورقيات.

