بدء تطبيق الخطة المرورية الخاصة بعودة المدارس

الوكيل الإخباري- بدأت إدارة السير صباح الأحد، تنفيذ محاور الخطة المرورية الخاصة بعودة المدارس، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتوقعت الإدارة أن تشهد الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية كثافة مرورية، نتيجة حركة الطلبة المتوجهين إلى مدارسهم سواء عبر حافلات نقل الطلبة، حافلات النقل المشترك، أو مركبات ذويهم.