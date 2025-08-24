الأحد 2025-08-24 11:11 ص
 

بدء تطبيق الخطة المرورية الخاصة بعودة المدارس

طلبة مدارس
طلاب مدارس
 
الأحد، 24-08-2025 08:59 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت إدارة السير صباح الأحد، تنفيذ محاور الخطة المرورية الخاصة بعودة المدارس، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتوقعت الإدارة أن تشهد الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية كثافة مرورية، نتيجة حركة الطلبة المتوجهين إلى مدارسهم سواء عبر حافلات نقل الطلبة، حافلات النقل المشترك، أو مركبات ذويهم.

 

وجددت إدارة السير دعوتها إلى السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة التعاون مع رقباء السير، والالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية، مؤكدة أهمية الخروج المبكر قبل مواعيد الانطلاق، تفاديًا للسرعة الزائدة وضمانًا لسلامة الجميع على الطرقات.

 

 

 
 
