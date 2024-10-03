 
الخميس 2024-10-03 06:08 م
 

الديوان الملكي يعزي عشيرة الدلابيح

العيسوي يعزي عشيرة الدلابيح
العيسوي يعزي عشيرة الدلابيح
الخميس، 03-10-2024 05:31 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الدلابيح بوفاة شافع محمد سكران الدلابيح، شقيق العين والوزير  ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق يوسف الدلابيح.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة جرش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الدلابيح،  سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
 
gnews

أحدث الأخبار

مؤسسة ولي العهد

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تطلق فعاليات مهرجان المعرفة في الزرقاء غداً

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تتسلم علاجات لصالح المرضى والمصابين في قطاع غزة

العيسوي يعزي عشيرة الدلابيح

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الدلابيح

شعار حزب الله

عربي ودولي إعلام عبري: الرضوان حاولت اختطاف جثة جندي

لبنان

عربي ودولي لبنان يشكو إسرائيل مجددا لمجلس الأمن الدولي

سلطة وادي الأردن

أخبار محلية سلطة وادي الاردن توقع عقودا استثمارية لمقالع في الاغوار

علم لبنان

عربي ودولي استشهاد 1974 شخصا منذ بدء العدوان على لبنان

أرشيفية

أخبار محلية الصفدي لإيوايا: الأردن سيتصدى بكل إمكانياته لأي تهديد



 


الأكثر مشاهدة