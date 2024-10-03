الديوان الملكي يعزي عشيرة الدلابيح

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة جرش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الدلابيح، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
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