الديوان الملكي يعزي عشيرة الدلابيح

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الدلابيح بوفاة شافع محمد سكران الدلابيح، شقيق العين والوزير ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق يوسف الدلابيح. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة جرش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الدلابيح، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.