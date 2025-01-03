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الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

العيسوي يعزي الشوابكة والرديني ومطالقة
العيسوي يعزي الشوابكة والرديني ومطالقة
الجمعة، 03-01-2025 07:40 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشائر الشوابكة والرديني ومطالقة.اضافة اعلان


ففي لواء القصبة  بمحافظة الزرقاء نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة الشوابكة بوفاة إيمان إبراهيم الخطيب، زوجة الإعلامي حمزة الشوابكة.

وفي لواء الموقر، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى قبيلة بني صخر/  عشيرة الرديني بوفاة المرحومة عشبة الرديني، والدة أمين عام مجلس النواب الأسبق محمد الرديني.

وفي لواء وادي السير بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة مطالقة بوفاة نصرة موسى العابودي، أرملة إسبير دخل الله مطالقة ووالدة ماهر مطالقة.
 
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