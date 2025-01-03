الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

ففي لواء القصبة بمحافظة الزرقاء نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة الشوابكة بوفاة إيمان إبراهيم الخطيب، زوجة الإعلامي حمزة الشوابكة.
وفي لواء الموقر، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الرديني بوفاة المرحومة عشبة الرديني، والدة أمين عام مجلس النواب الأسبق محمد الرديني.
وفي لواء وادي السير بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة مطالقة بوفاة نصرة موسى العابودي، أرملة إسبير دخل الله مطالقة ووالدة ماهر مطالقة.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة الأردنية: المديونية على الجامعة لا تزيد عن 3 ملايين دينار
-
عجلون: إشهار كتاب أسماء المواقع الجغرافية ودلالتها
-
الملك يشارك بتشييع جثمان الأميرة ماجدة والديوان الملكي يعلن الحداد 3 ايام - صور
-
وزير الطاقة: تجهيز البنية التحتية لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الكهرباء
-
هيئة الطاقة تتلقى 851 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الثاني الماضي
-
وزير الأوقاف يفتتح مسجد يونس بشير في أبو علندا
-
الأردن يدين حادث إطلاق النار الذي وقع في جمهورية الجبل الأسود
-
إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح في عمان