الخميس 2025-12-11 05:20 م

الديوان الملكي ينشر صورة للملك وولي العهد والأمير فيصل قبيل اجتماع “السياسات الوطني”

الخميس، 11-12-2025 04:18 م

الوكيل الإخباري-    نشر الديوان الملكي الهاشمي، الخميس، صورة من اجتماع لجلالة الملك عبدالله الثاني، مع سمو ولي العهد الأمير الحسين، وسمو الأمير فيصل رئيس مجلس السياسات الوطني.

وأشار الديوان الملكي إلى أن جلالة الملك اجتمع مع سمو ولي العهد وسمو الأمير فيصل قبيل أحد الاجتماعات الدورية لمجلس السياسات الوطني لمتابعة أهم الملفات والقضايا.

 
 


