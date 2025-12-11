الديوان الملكي ينشر صورة للملك وولي العهد والأمير فيصل قبيل اجتماع “السياسات الوطني”

الوكيل الإخباري- نشر الديوان الملكي الهاشمي، الخميس، صورة من اجتماع لجلالة الملك عبدالله الثاني، مع سمو ولي العهد الأمير الحسين، وسمو الأمير فيصل رئيس مجلس السياسات الوطني.

