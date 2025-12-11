الديوان الملكي ينشر صورة للملك وولي العهد والأمير فيصل قبيل اجتماع “السياسات الوطني”

وأشار الديوان الملكي إلى أن جلالة الملك اجتمع مع سمو ولي العهد وسمو الأمير فيصل قبيل أحد الاجتماعات الدورية لمجلس السياسات الوطني لمتابعة أهم الملفات والقضايا.
