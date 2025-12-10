الأربعاء 2025-12-10 10:43 ص

اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن

الأربعاء، 10-12-2025 10:16 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن عن رغبتها في شراء عدد من المركبات.اضافة اعلان


وقالت السفارة إنه يجري الآن تأهيل الشركات أو المعارض أو الوكالات.

ودعت السفارة اليوم الاربعاء من لديه الرغبة والاختصاص في مجال بيع المركبات ارسال طلب المنافسة عبر البريد الالكتروني ليتم إرسال معايير التأهيل

[email protected]
 
 


