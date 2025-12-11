الخميس 2025-12-11 05:20 م

تعاون بين شركة أكابس (Acabes)، الذراع التكنولوجية للبنك العربي وشركة ميناآيتك

الخميس، 11-12-2025 04:53 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة أكابس (Acabes)، الذراع التكنولوجية للبنك العربي عن التعاون مع شركة ميناآيتك، احدى الشركات الرائدة في تقديم حلول مبتكرة لتكنولوجيا المعلومات ونظم إدارة الموارد البشرية لمختلف القطاعات، وذلك في إطار تعاون مشترك يهدف الى تقديم الخدمات المصرفية والمالية (Banking-as-a-Service “BaaS”) ضمن أنظمة ميناآيتك من خلال البنك العربي عبر منصة "Omnify" المطوّرة من شركة أكابس (Acabes).

ويتيح هذا التعاون لشركة ميناآيتك استكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق خدماتها المالية المقدمة لعملائها من خلال منصة اومنيفاي (Omnify)، وتعزز من قدرتها على تقديم حلول مالية متكاملة بطريقة مبتكرة وسلسة تتماشى مع التطورات التكنولوجية في القطاع المالي محلياً وإقليمياً، حيث تتيح منصة اومنيفاي للشركات تقديم مجموعة شاملة من الخدمات البنكية (BaaS) عبر واجهة برمجة التطبيقات (APIs)ضمن تطبيقاتها الحالية. إضافة إلى توفير بنية تحتية آمنة وسلسة لإدارة العمليات المالية والامتثال للأنظمة والقوانين ذات العلاقة، مما يتيح للشركات التركيز على تطوير منتجاتها وتوسيع أعمالها بكفاءة وبتكلفة منخفضة.


وفي تعليقه على هذا التعاون، قال السيد ايريك موداف، نائب المدير العام للعمليات والأنظمة المصرفية في البنك العربي: "تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الحلول المالية المبتكرة التي تقدمها منصة "Omnify"، بما يعزز تكامل الخدمات المصرفية مع مختلف القطاعات." وأضاف: "يمثل تعاوننا مع شركة ميناآيتك نموذجاً عملياً لما يمكن تحقيقه من قيمة مضافة عبر تمكين الشركات من الاستفادة من حلول مصرفية رقمية متقدمة بطريقة سلسة وآمنة، تواكب متطلبات العصر وتسهم في تعزيز النمو الرقمي في المنطقة."


من جهته، قال الدكتور بشار حوامدة، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ميناآيتك: " يسعدنا التعاون مع شركة أكابس (Acabes) من خلال منصة "Omnify"، حيث سنوفر من خلالها لعملائنا وموظفيهم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية حيث ستساعد هذه الحلول الذكية على تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية عن عملائنا وموظفيهم على حد سواء."


وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة أكابس (Acabes) للتكنولوجيا المالية قد تأسست في العام 2021 من قبل البنك العربي لتكون الذراع التكنولوجية للبنك العربي والتي يساهم من خلالها في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية لعملائه عبر مختلف القطاعات. كما تعتبر منصة "Omnify" التي تم اطلاقها عام 2024 إضافة نوعية جديدة لتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة تنسجم مع أهداف الشركات الكبيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجية المالية في تطوير أعمالها ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا.  

 
 


