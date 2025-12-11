الخميس 2025-12-11 09:51 م

السفارة البحرينية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

جانب من الاحتفال
الوكيل الإخباري- أقامت السفارة البحرينية في عمان مساء اليوم الخميس حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس السادس والعشرين لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة.

ورفع السفير البحريني في عمان الشيـخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة، مشيدًا بعمق العلاقات البحرينية الأردنية وما وصلت إليه من مستويات متقدمة ومتنامية على الأصعدة كافة.

 

وعرض الإنجازات المتميزة التي تحققت في مملكة البحرين في شتى المجالات.


وشارك في الحفل، عدد من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الأعيان وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفراء العرب والأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية، الذين قدموا التهاني لمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا بهذه المناسبة .

 
 


