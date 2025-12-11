السفارة البحرينية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

الوكيل الإخباري- أقامت السفارة البحرينية في عمان مساء اليوم الخميس حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس السادس والعشرين لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة.

اضافة اعلان



ورفع السفير البحريني في عمان الشيـخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة، مشيدًا بعمق العلاقات البحرينية الأردنية وما وصلت إليه من مستويات متقدمة ومتنامية على الأصعدة كافة.

وعرض الإنجازات المتميزة التي تحققت في مملكة البحرين في شتى المجالات.