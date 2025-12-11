السفارة البحرينية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

ورفع السفير البحريني في عمان الشيـخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة، مشيدًا بعمق العلاقات البحرينية الأردنية وما وصلت إليه من مستويات متقدمة ومتنامية على الأصعدة كافة.
وشارك في الحفل، عدد من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الأعيان وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفراء العرب والأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية، الذين قدموا التهاني لمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا بهذه المناسبة .
