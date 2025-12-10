الارصاد : هذه ذروة تأثير المنخفض القبرصي

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يكون الطقس الخميس باردا وغائما في معظم المناطق، حيث يزداد تأثير المنخفض الجوي على المملكة.

اضافة اعلان



أوضحت الأرصاد الجوية أن هطول الأمطار سيكون بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، بالإضافة إلى أجزاء من شرق المملكة وجنوب غربها.



ولفتت إلى أن الأمطار تكون غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد والبرد، محذرة من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، مع ارتفاع منسوب المياه.



ويشمل التحذير منطقة البحر الميت والأغوار.



وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على فترات وتثير الغبار.



وتستمر الهطولات المطرية ليلا في مناطق محدودة، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة وماطرة بغزارة أحيانا في بعض المناطق.