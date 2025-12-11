مستجدات المنخفض القبرصي وحالة الطقس لـ 4 ايام

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تبقى المملكة الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي المتمركز جنوب شرق جزيرة قبرص، لذا تنخفض قليلاً درجات الحرارة؛ الطقس بارد وغائم وماطر بإذن الله بين الحين والآخر في شمال و وسط المملكة و أجزاء من المناطق الجنوبية و الشرقية ويتوقع بمشيئة الله أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق مصحوبة بالبرق والرعد وهطول حبات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها الاغوار والبحر الميت .

اضافة اعلان

ويوم الجمعة تكون الاجواء ضبابية و باردة وغائمة جزئية إلى غائمة أحياناً مع بقاء فرصة بإذن الله تعالى لهطول زخات من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، ويحتمل أن تكون الهطولات في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية متوسطة إلى غزيرة احياناً، ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات تدريجياً.

ويشهد يوم السبت أجواء ضبابية في المناطق الجبلية و السهول، كما ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف،مع بقاء الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، و تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.