الخميس 2025-12-11 02:47 م

مستجدات المنخفض القبرصي وحالة الطقس لـ 4 ايام

الأرصاد الجوية: زخات مطرية متوقعة اليوم في بعض المناطق
امطار
الخميس، 11-12-2025 12:23 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تبقى المملكة الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي المتمركز جنوب شرق جزيرة قبرص، لذا تنخفض قليلاً درجات الحرارة؛ الطقس بارد وغائم وماطر بإذن الله بين الحين والآخر في شمال و وسط المملكة و أجزاء من المناطق الجنوبية و الشرقية ويتوقع بمشيئة الله أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق مصحوبة بالبرق والرعد وهطول حبات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها الاغوار والبحر الميت .

ويوم الجمعة تكون الاجواء ضبابية و باردة وغائمة جزئية إلى غائمة أحياناً مع بقاء فرصة بإذن الله تعالى لهطول  زخات من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، ويحتمل أن تكون الهطولات في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية متوسطة إلى غزيرة احياناً، ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات تدريجياً.

 

ويشهد يوم السبت أجواء ضبابية في المناطق الجبلية و السهول، كما ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف،مع بقاء الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، و تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

اما يوم الاحد  يبقى الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

 
 


