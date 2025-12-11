شراكة استراتيجية بين "سلطة العقبة" ونقابة المهندسين

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الخميس اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين تهدف إلى تنفيذ برنامج نوعي لتدريب المهندسين من حديثي التخرج في محافظة العقبة.

اضافة اعلان



ويأتي البرنامج، ضمن مسار مهني تطبيقي يعزز جاهزية المشاركين لدخول سوق العمل في مختلف القطاعات الهندسية.



ووقع الاتفاقية عن سلطة العقبة مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية الدكتور المعتصم الهنداوي وعن نقابة المهندسين نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عاصم غوشة.



وأكد الهنداوي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة التنموية بين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ونقابة المهندسين الأردنيين، وضمن رؤية السلطة في محور تطوير وتنمية المهارات، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية الشابة ويربط مخرجات التعليم الهندسي بالاحتياجات العملية لمشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة رأس المال البشري في العقبة.



من جانبه، أوضح غوشة أن هذا التعاون ينسجم مع توجهات النقابة في دعم المهندسين الشباب، من خلال توفير مسارات تأهيل تطبيقية تعزز فرصهم المهنية وترفع جاهزيتهم لسوق العمل.



وأشار إلى أن الاتفاقية تُعد من أوائل الاتفاقيات التي توقعها النقابة مع مؤسسات الدولة نظرًا لأهميتها.



وتستهدف الاتفاقية، إطلاق برنامج للتأهيل المهني والتدريب الهندسي، يجمع بين المعرفة الفنية والتجربة الميدانية داخل مشاريع ومرافق المنطقة.



ويهدف البرنامج إلى تمكين المهندسين من اكتساب مهارات عملية عبر الانخراط المباشر في بيئات العمل الهندسية، تطوير قدراتهم المهنية وتعزيز فرص التشغيل من خلال ممارسات تطبيقية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، تأكيدا لدور سلطة العقبة الاقتصادية في تطوير رأس المال البشري ورفع تنافسية قطاعاتها الإنتاجية.



يُذكر، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام السلطة بتمكين الكفاءات الهندسية الشابة، وتوفير بيئة مهنية تسهم في صقل مهاراتهم وربطهم بالمشاريع التنموية في العقبة، بما يعزز منظومة التنمية الحضرية المستدامة.