إغلاق طريق الكرك - وادي الموجب لوجود انهيارات

ويأتي قرار الإغلاق لوجود انهيارات على الطريق، وفقاً لتصريح صحافي صادر عن محافظة الكرك.
-
أخبار متعلقة
-
جولة ميدانية لمحافظ جرش للاطلاع على عمل غرفة الطوارئ في البلدية
-
السفير الألماني يزور جمعية جبل زمزم في منطقة الباعج بالمفرق
-
الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون وتطورات المنطقة
-
بلدية المفرق الكبرى ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي
-
إطلاق مشروع "العجلات الخضراء" في زها الثقافي
-
فاجعة تهز الزرقاء .. وبيان أمني يكشف التفاصيل
-
شهداء الواجب .. الجمارك تنعى العمايرة والرحامنة
-
السفارة البحرينية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها