إغلاق طريق الكرك - وادي الموجب لوجود انهيارات

الخميس 2025-12-11 11:54 م

الخميس، 11-12-2025 10:26 م
الوكيل الإخباري-  قرر محافظ الكرك، قبلان الشريف، إغلاق طريق الكرك - وادي الموجب مساء اليوم الخميس، وذلك حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين والممتلكات.اضافة اعلان


ويأتي قرار الإغلاق لوجود انهيارات على الطريق، وفقاً لتصريح صحافي صادر عن محافظة الكرك.
 
 


