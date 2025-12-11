إغلاق طريق الكرك - وادي الموجب لوجود انهيارات

10:26 م

الوكيل الإخباري- قرر محافظ الكرك، قبلان الشريف، إغلاق طريق الكرك - وادي الموجب مساء اليوم الخميس، وذلك حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين والممتلكات. اضافة اعلان





ويأتي قرار الإغلاق لوجود انهيارات على الطريق، وفقاً لتصريح صحافي صادر عن محافظة الكرك.



