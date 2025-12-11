شهداء الواجب .. الجمارك تنعى العمايرة والرحامنة

وأعربت الجمارك عن بالغ حزنها وتقديرها لتضحيات الموظفين في سبيل أداء مهامهم الوطنية، مؤكدة أن الوطن يعتز بأمثال هؤلاء الأبطال الذين يضحون بحياتهم أثناء حماية الأمن الاقتصادي والحدودي للمملكة.
