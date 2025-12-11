الخميس 2025-12-11 11:53 م

شهداء الواجب .. الجمارك تنعى العمايرة والرحامنة

شهداء الواجب .. الجمارك تنعى العمايرة والرحامنة
شهداء الواجب .. الجمارك تنعى العمايرة والرحامنة
الخميس، 11-12-2025 10:07 م
الوكيل الإخباري- نعت دائرة الجمارك وموظفوها بكل حزن وأسف وفاة زميليهما من مديرية مكافحة التهريب، الزميل عبدالرحمن العمايرة والزميل أمجد سالم عايد رحامنه، الذين وافتهم المنية أثناء تأديتهم الواجب الرسمي، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.اضافة اعلان


وأعربت الجمارك عن بالغ حزنها وتقديرها لتضحيات الموظفين في سبيل أداء مهامهم الوطنية، مؤكدة أن الوطن يعتز بأمثال هؤلاء الأبطال الذين يضحون بحياتهم أثناء حماية الأمن الاقتصادي والحدودي للمملكة.


Image1_122025112276341879484.jpg
Image2_122025112276341879484.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية بلدية اربد تتعامل مع 32 شكوى خلال المنخفض

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي أكثر من 600 نقطة

جولة ميدانية لمحافظ جرش للاطلاع على عمل غرفة الطوارئ في البلدية

أخبار محلية جولة ميدانية لمحافظ جرش للاطلاع على عمل غرفة الطوارئ في البلدية

ل

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب متعب من كثرة الاجتماعات بشأن أوكرانيا ويشعر بخيبة أمل

ب

أخبار محلية السفير الألماني يزور جمعية جبل زمزم في منطقة الباعج بالمفرق

الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون وتطورات المنطقة

أخبار محلية الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون وتطورات المنطقة

السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد هدف قاتل أمام فلسطين

ترند السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد هدف قاتل أمام فلسطين

ل

أخبار محلية بلدية المفرق الكبرى ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي



 






الأكثر مشاهدة