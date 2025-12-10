المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن المحفظة الإقراضية

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات القروض للمشاريع الإنتاجية الصغيرة ضمن "المحفظة الإقراضية" للمرحلة العاشرة، اعتبارا من يوم الأحد 14 ولغاية 31 كانون الأول الحالي.

اضافة اعلان



وقال مدير عام المؤسسة، اللواء المتقاعد عدنان الرقاد، إن خدمة تمويل المشاريع الصغيرة تعد من أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتقاعدين العسكريين من خلال قروض ميسرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تخصص لدعم المشاريع القائمة أو تلك المنوي إنشاؤها.



وأضاف، إن برنامج القروض يسهم في تعزيز التنمية وتطوير القدرات الإنتاجية، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء الوطن، إضافة إلى دوره في توفير فرص عمل جديدة والحد من الفقر والبطالة.