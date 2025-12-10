المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن المحفظة الإقراضية

وقال مدير عام المؤسسة، اللواء المتقاعد عدنان الرقاد، إن خدمة تمويل المشاريع الصغيرة تعد من أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتقاعدين العسكريين من خلال قروض ميسرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تخصص لدعم المشاريع القائمة أو تلك المنوي إنشاؤها.
وأضاف، إن برنامج القروض يسهم في تعزيز التنمية وتطوير القدرات الإنتاجية، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء الوطن، إضافة إلى دوره في توفير فرص عمل جديدة والحد من الفقر والبطالة.
ودعت المؤسسة الراغبين بالاستفادة من المحفظة الإقراضية إلى الاطلاع على التفاصيل والشروط وتقديم الطلبات عبر موقعها الإلكتروني www.esarsv.com، من خلال خدمة "تمويل المشاريع الصغيرة" ضمن بوابة الخدمات الإلكترونية، مشددة على أن استقبال الطلبات يستمر لمدة 14 يوما فقط وأنه لن يتم قبول أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة.
