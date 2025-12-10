الأربعاء 2025-12-10 12:50 م

المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن المحفظة الإقراضية

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
الأربعاء، 10-12-2025 12:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات القروض للمشاريع الإنتاجية الصغيرة ضمن "المحفظة الإقراضية" للمرحلة العاشرة، اعتبارا من يوم الأحد 14 ولغاية 31 كانون الأول الحالي.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة، اللواء المتقاعد عدنان الرقاد، إن خدمة تمويل المشاريع الصغيرة تعد من أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتقاعدين العسكريين من خلال قروض ميسرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تخصص لدعم المشاريع القائمة أو تلك المنوي إنشاؤها.


وأضاف، إن برنامج القروض يسهم في تعزيز التنمية وتطوير القدرات الإنتاجية، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء الوطن، إضافة إلى دوره في توفير فرص عمل جديدة والحد من الفقر والبطالة.


ودعت المؤسسة الراغبين بالاستفادة من المحفظة الإقراضية إلى الاطلاع على التفاصيل والشروط وتقديم الطلبات عبر موقعها الإلكتروني www.esarsv.com، من خلال خدمة "تمويل المشاريع الصغيرة" ضمن بوابة الخدمات الإلكترونية، مشددة على أن استقبال الطلبات يستمر لمدة 14 يوما فقط وأنه لن يتم قبول أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جامعة اليرموك

أخبار محلية بحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين "اليرموك" و الملحقية الثقافية القطرية

يسص

فن ومشاهير "لا يتحرك".. أحمد سعد يثير قلق جمهور تامر حسني

المحكمة الدستورية

أخبار محلية المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

نقود

خاص بالوكيل توضيح حول صرف رواتب "النفقة" للمستفيدين

جامعة اليرموك

أخبار محلية عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك

بلا

منوعات 8 حقائق مثيرة عن الأحلام لا يعرفها معظم الناس

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن المحفظة الإقراضية

بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 105 براءات، 3 منها محلية. وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلاما

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من القمح



 






الأكثر مشاهدة