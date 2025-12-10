مبلغ قياسي .. كم سيحصل النشامى في حال تحقيق بطولة كأس العرب ؟

07:53 م

الوكيل الإخباري- سجّلت بطولة كأس العرب 2025 قفزة مالية غير مسبوقة، بعدما ارتفعت قيمة الجوائز الإجمالية إلى 36.5 مليون دولار مقارنة بـ 25 مليون دولار فقط في نسخة 2021، في خطوة تؤكد الاهتمام المتزايد بالبطولة وتعزز التنافس بين المنتخبات العربية.





ووفقًا للبيان الرسمي للجنة المنظمة، فإن جميع المنتخبات المشاركة ستحصل على 715 ألف دولار كمكافأة مشاركة، ترتفع تدريجيًا كلما تقدّم المنتخب في الأدوار الإقصائية.



ووفق التوزيع المعتمد، تأتي الجوائز على النحو الآتي:



ربع النهائي: 1.073 مليون دولار



المركز الرابع: 2.146 مليون دولار



المركز الثالث: 2.862 مليون دولار



الوصيف: 4.293 مليون دولار



البطل: 7.155 مليون دولار



وبناءً عليه، فإن منتخب النشامى سيكون على موعد مع جائزة كبيرة في حال تتويجه بلقب البطولة، إذ سيحصد 7.155 مليون دولار، وهي أكبر جائزة مالية في تاريخ مشاركاته في البطولات العربية، ما يُعد حافزًا إضافيًا لمواصلة تقديم الأداء المميز الذي يظهر به في النسخة الحالية.



وتعكس هذه القفزة المالية رغبة اللجنة المنظمة في تحويل البطولة إلى واحدة من أهم المنافسات القارية على مستوى الجوائز، وتشجيع المنتخبات على رفع مستوى المنافسة الفنية وتحقيق حضور جماهيري أكبر.

