مبلغ قياسي .. كم سيحصل النشامى في حال تحقيق بطولة كأس العرب ؟

ووفقًا للبيان الرسمي للجنة المنظمة، فإن جميع المنتخبات المشاركة ستحصل على 715 ألف دولار كمكافأة مشاركة، ترتفع تدريجيًا كلما تقدّم المنتخب في الأدوار الإقصائية.
ووفق التوزيع المعتمد، تأتي الجوائز على النحو الآتي:
ربع النهائي: 1.073 مليون دولار
المركز الرابع: 2.146 مليون دولار
المركز الثالث: 2.862 مليون دولار
الوصيف: 4.293 مليون دولار
البطل: 7.155 مليون دولار
وبناءً عليه، فإن منتخب النشامى سيكون على موعد مع جائزة كبيرة في حال تتويجه بلقب البطولة، إذ سيحصد 7.155 مليون دولار، وهي أكبر جائزة مالية في تاريخ مشاركاته في البطولات العربية، ما يُعد حافزًا إضافيًا لمواصلة تقديم الأداء المميز الذي يظهر به في النسخة الحالية.
وتعكس هذه القفزة المالية رغبة اللجنة المنظمة في تحويل البطولة إلى واحدة من أهم المنافسات القارية على مستوى الجوائز، وتشجيع المنتخبات على رفع مستوى المنافسة الفنية وتحقيق حضور جماهيري أكبر.
-
أخبار متعلقة
-
البطاينة يتفقد مشاريع محطات التحويل في الزرقاء
-
بعد عامين من الرحيل .. عموتة يعود بتصريحات “متعثرة” والجماهير: يعضّ أصابعه ندمًا
-
اعلان هام لجميع مكلفي خدمة العلم بالدفعة الأولى
-
بلدية بني عبيد تنفذ ممرا للمشاة بتقنية "ثري دي"
-
"كهرباء إربد" تستحدث مولدًا متنقلاً في المفرق
-
الغذاء والدواء تحذر من استخدام الاستيراد الشخصي للأدوية لأغراض تجارية
-
اختتام قمة "بريدج" في أبوظبي بمشاركة أردنية
-
الأردن وإندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية