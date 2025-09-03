الرواشدة يتفقد التجارب البحثية في محطة الحسين للبحوث الزراعية

وقال المركز، في بيان، إن المتابعة استكمالًا للجولات الميدانية التي ينفذها المركز الوطني للبحوث الزراعية على محطاته المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
واطلع الرواشدة على التجارب البحثية الجارية التي شملت مشاريع الزراعة المائية والبحوث المنفذة داخل المحطة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالخطط البحثية المعدة مسبقًا لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما التقى الرواشدة بالكادر البحثي والفني في المحطة، وناقش معهم أبرز التحديات التي تواجه العمل الميداني، واستمع إلى مقترحاتهم حول سبل تطوير الأداء وتجاوز العقبات، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عملية تُسهم في تعزيز جودة البحث العلمي الزراعي ودعم القطاع الزراعي الوطني.
