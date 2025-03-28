الزرقاء تحكم خطتها الأمنية والرقابية لاستقبال عيد الفطر وسط إجراءات حازمة

الوكيل الإخباري - أعلنت محافظة الزرقاء عن خطة أمنية محكمة تهدف إلى ضبط حركة المرور، وتسهيل تسوق المواطنين، وضمان توفر السلع والخدمات الأساسية دون أي عوائق وذلك في ظل الزخم الكبير الذي تشهده الأسواق والشوارع خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك واقتراب عطلة عيد الفطر.

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وأكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الخطة تتضمن إجراءات استباقية لتسهيل انسيابية حركة المركبات، خاصة في المناطق ذات الكثافة التجارية العالية، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين أثناء التسوق والاحتفال بالعيد.



وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة قد تم تفعيلها لتكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة، مما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة، والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال هذه الفترة الحيوية.



وفي خطوة تهدف إلى الحد من الاختناقات المرورية التي تتفاقم مع ازدياد حركة التسوق بعد الإفطار أو خلال عطلة العيد، قامت اللجنة المختصة في المحافظة، بالتنسيق مع قسم سير الزرقاء، بوضع تحويلات مرورية مدروسة، خاصة في قلب الوسط التجاري والمناطق الحيوية بين مجمعي النقل الداخلي "مجمع الملك عبد الله الثاني" و"مجمع الأمير راشد"، بهدف تقليل الضغط المروري وتسهيل حركة التنقل بين الأسواق والمجمعات التجارية.



وفي هذا الإطار، أجرى محافظ الزرقاء جولة ميدانية تفقد خلالها الأوضاع في الأسواق التجارية، حيث شهدت الأسواق انتعاشًا واضحًا في الحركة الشرائية مع توافد المواطنين لاقتناء مستلزماتهم قبيل العيد، إذ أكد المحافظ خلال جولته أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تهيئة البيئة المناسبة للمواطنين، سواء من حيث تأمين السلع الأساسية أو ضبط الأسواق لضمان عدم استغلال حاجة المستهلكين من قبل بعض التجار.



وشدد أبو قاعود على أن اللجنة الموحدة التي تم تشكيلها للرقابة على الأسواق، والتي تضم ممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية الصحة، ومديرية الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى لجان السلامة العامة في المحافظة، ستواصل عملها خلال عطلة العيد، وذلك لضمان التزام المحال التجارية بمعايير الصحة والسلامة.



وأكد أن صحة وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، وأنه لن يكون هناك أي تهاون في التعامل مع المخالفات التي قد تؤثر على جودة السلع أو تعرض المستهلكين لأي مخاطر صحية.



وفي سياق متصل، كشف المحافظ عن تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية لمتابعة أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد، وذلك لضمان جاهزيتها واستدامة تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة.



وأوضح أن هذه اللجنة ستقوم بإجراء جولات تفتيشية على المستشفيات للتأكد من توفر الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات الضرورية ومدى الجاهزية، حتى لا يواجه المواطنون أي عقبات في تلقي الرعاية الصحية اللازمة خلال العطلة.