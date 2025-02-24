السفارة الأردنية في الرياض تؤكد أهمية حجز موعد لمراجعتها الكترونيا

الوكيل الإخباري- أكدت السفارة الأردنية في الرياض ضرورة حجز موعد إلكتروني عند الرغبة بمراجعتها لإنجاز أي معاملة قنصلية، وقبل يوم من الموعد على الأقل، ومن خلال الرابط التالي: (booking.mfa.gov.jo‎).

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