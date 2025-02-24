السفارة الأردنية في الرياض تؤكد أهمية حجز موعد لمراجعتها الكترونيا

وقالت السفارة في منشور لها عبر موقع "اكس" إن هذا الإجراء يأتي بهدف سرعة إنجاز المعاملات، وتقديم خدمة أفضل ضمن الأوقات المحددة.
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