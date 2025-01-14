السفارة السورية في عمّان: إمكانية المغادرة إلى سوريا لمن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية

08:33 م

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الوكيل الإخباري- أكّدت السفارة السورية في عمّان، أنه بإمكان السوريين المقيمين في الأردن ممن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية، العودة إلى سوريا بدون الحاجة إلى تمديد الجواز من قبل السفارة. اضافة اعلان





وأشارت السفارة في منشور على صفحتها عبر فيسبوك، إلى أن هذا الإجراء يأتي لتخفيف العناء والتكاليف على المواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا.