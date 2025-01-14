السفارة السورية في عمّان: إمكانية المغادرة إلى سوريا لمن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية

وأشارت السفارة في منشور على صفحتها عبر فيسبوك، إلى أن هذا الإجراء يأتي لتخفيف العناء والتكاليف على المواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا.
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