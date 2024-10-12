الصفدي يدعو إلى محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين لإنهاء الحرب

وأضاف: بعد مرور عام على الحرب، والمجازر والتطهير العرقي في غزة، ومع نزوح الآلاف وارتقاء الشهداء والجرحى في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والجنود اللبنانيين وأفراد اليونيفيل، ليس لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته وعلى المجلس أن يرفع الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل، وأن يحظر جميع مبيعات الأسلحة إليها.
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