 
السبت 2024-10-12 04:21 م
 

الصفدي يدعو إلى محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين لإنهاء الحرب

الصفدي
أيمن الصفدي
السبت، 12-10-2024 01:16 م

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية ولبنان لن توقف ما لم تتم محاسبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين.

اضافة اعلان

 

وقال الصفدي في تغريدة عبر حسابه على منصة "X"، اليوم السبت، إنه لم يكن بمقدور إسرائيل شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لولا الإفلات من العقاب والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إلى إسرائيل. 


وأضاف: بعد مرور عام على الحرب، والمجازر والتطهير العرقي في غزة، ومع نزوح الآلاف وارتقاء الشهداء والجرحى في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والجنود اللبنانيين وأفراد اليونيفيل، ليس لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته وعلى المجلس أن يرفع الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل، وأن يحظر جميع مبيعات الأسلحة إليها.

 

وتابع الصفدي: يجب على الدول التي تريد حقا إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير وتسعى إلى تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط أن تتوقف فورا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في اعتداءاتها، ويجب تفعيل الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور، محذرا من زيادة تقويض مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الدولية على يد هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مما يؤدي إلى جر المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية شاملة، والتي سوف يتردد صدى عواقبها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة.

 

c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية صحة المفرق

أخبار محلية الانتهاء من صيانة 26 مركزا صحيا في المفرق

تعبيرية

أخبار محلية فريق أبحاث أردني يفك شيفرة ثاني أشهر مسألة مفتوحة بالرياضيات .. تفاصيل

تعبيرية

منوعات لغز محيّر.. لصوص يسرقون هواتف بطريقة غير متوقعة في أمريكا

تعبيرية

أخبار محلية تكريم أوائل الثانوية العامة في لواء الوسطية

حسام حبيب ، تامر عاشور

فن ومشاهير شاهد.. رد فعل تامر عاشور على خلافه مع حسام حبيب

مريم الخشت

فن ومشاهير التعليق الأول من مريم الخشت على زفافها

مبنى البرلمان البريطاني في لندن

عربي ودولي صحيفة الغارديان تكشف أساليب الدبلوماسية البريطانية تفاديا للغضب الصيني

الجندي الأمريكي المتورط مع داعش

عربي ودولي السجن 14عاماً لجندي أمريكي تورط مع "داعش"



 


الأكثر مشاهدة