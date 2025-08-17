الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد للاناث - رابط

الوكيل الإخباري- تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث من حملة شهادة الثانوية العامة توجيهي ناجح الفرع العلمي (شهادة أردنية فقط ) للانضمام لبرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن الطبية المساندة / مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية وبرتبة وراتب عريف بعد التخرج.

على الراغبات بالتسجيل التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد /المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة (0900) يوم الثلاثاء الموافق 26/08/2025 ولغاية الساعة (1800) يوم الأحد الموافق 7 /9/2025 وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.



و لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (www.jaf.mil.jo ) والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد/المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo ).



الشروط .

أ. أن تكون المتقدمة أردنية الجنسية .

ب. أن تكون المتقدمة من مواليد 1/1/2006 ولغاية مواليد 31/12/2007.

جـ. أن تكون المتقدمة لائقة من الناحية الصحية.

د. أن لا يقل الطول عن (150) سم وان يتناسب الوزن مع الطول.

هـ. أن تجتاز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة الفنية المختصة .

و. أن تكون المتقدمة عزباء وان تبقى كذلك طيلة فترة الدراسة .

ز. أن لا يكون للمتقدمة شقيق / شقيقة على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة الجناح العسكري، كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية، كلية الأميرة منى للتمريض، كلية الأمير حسين الجوية، الكلية العسكرية الملكية، معهد الأجهزة الطبية، كلية الأميرة عائشة للمهن الطبية المساندة، كليات المجتمع العسكرية وكلية الأمير فيصل الفنية، وفي جميع كليات ومعاهد القوات المسلحة، والبعثات الخارجية).

ح. أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.

ط. أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة (توجيهي ناجح) للفرع العلمي بمعدل لا يقل عن (60%) شهادة أردنية فقط.

ي. كل من يقع عليها الاختيار فيما بعد يتم إحضار الكفالة العدلية المطلوبة.



ويكون تقديم الطلبات عن طريق الموقع الرسمي لمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo ) كما يلي: